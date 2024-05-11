Палестина отримала нові права в ООН: організація ухвалила резолюцію

Україна та Велика Британії утрималися, США та ще 8 країн проголосували проти.

Генеральна асамблея ООН на засіданні у п'ятницю ухвалила резолюцію із закликом прийняти Палестину до організації на правах повноцінного члена.

Як пише BBC, документ містить низку положень, які збільшують права Палестинської держави у Генасамблеї. Вона зможе повноцінно брати участь у дебатах, вносити пропозиції до порядку денного та делегувати представників у комітети. Проте повноцінне членство може схвалити лише Рада Безпеки, де це питання ветували Сполучені Штати.

США не підтримали резолюцію, так само проти проголосували Ізраїль, Чехія, Угорщина, Аргентина, Мікронезія, Науру, Палау та Папуа Нова Гвінея. Україна опинилася серед 25 держав, які утрималися при голосуванні, так само, як Велика Британія. "За" висловилися 143 країни.

Представник Ізраїлю в ООН Гіланд Ердан заявив, що ООН запросили до своїх лав "терористичну державу". Виступаючи з трибуни Генасамблеї, він за допомогою шредера знищив примірник Хартії ООН, стверджуючи, що саме це зробила організація своїм голосуванням.