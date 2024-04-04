Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Байден заявив, що його "розгнівала і спустошила" загибель волонтерів у Газі
Байден заявив, що його "розгнівала і спустошила" загибель волонтерів у Газі
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
ГоловнаСвіт

США не підтримують членство Палестини в ООН

Але Вашингтон виступає за створення незалежної держави - тільки після перемовин з Ізраїлем.

США не підтримують членство Палестини в ООН
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: dailysabah.com

Сполучені Штати Америки прагнуть, щоб створення незалежної палестинської держави відбулося шляхом прямих переговорів з Ізраїлем, а не через вступ Палестини в ООН.

Про це речник Державного департаменту Метью Міллер розповів під час щоденного брифінгу. При цьому заява про те, що Вашингтон готовий накласти вето на заявку палестинців, якщо вона надійде до Ради Безпеки ООН, так і не пролунала.

Міллер також підкреслив, що США займаються питанням прямого діалогу між Ізраїлем та Палестиною. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies