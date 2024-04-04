США не підтримують членство Палестини в ООН

Але Вашингтон виступає за створення незалежної держави - тільки після перемовин з Ізраїлем.

Сполучені Штати Америки прагнуть, щоб створення незалежної палестинської держави відбулося шляхом прямих переговорів з Ізраїлем, а не через вступ Палестини в ООН.

Про це речник Державного департаменту Метью Міллер розповів під час щоденного брифінгу. При цьому заява про те, що Вашингтон готовий накласти вето на заявку палестинців, якщо вона надійде до Ради Безпеки ООН, так і не пролунала.

Міллер також підкреслив, що США займаються питанням прямого діалогу між Ізраїлем та Палестиною.