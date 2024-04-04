Опозиція вимагає від Ріші Сунака припинити торгівлю зброєю з Ізраїлем

Причиною є удар ЦАХАЛ по волонтерах, внаслідок якого загинули троє підданих Великої Британії.

У Великій Британії низка політичних сил, серед яких ліберальні демократи та Шотландська національна партія, закликали уряд Ріші Сунака негайно припинити продаж зброї Ізраїлю.

Як пише BBC, звернення до прем'єр-міністр пролунало після того, як внаслідок атаки армії Ізраїлю на Смугу Гази загинули семеро волонтерів організації World Central Kitchen. Троє з них були підданими Сполученого Королівства.

Головна опозиційна партія Британії, лейбористи, також виступила проти продовження торгівлі зброєю з Ізраїлем, але за умови, що уряд проведе розслідування і зрозуміє, що дії ЦАХАЛ порушують міжнародне право.

Всередині правлячої Консервативної партії немає єдності з цього питання. Член парламенту Пол Брістов заявив, що "час провести лінію по піску" і припинити надавати зброю, якщо з неї можуть вбивати невинних цивільних.

Натомість його колега Суелла Браверман вважає, що Британія "має зобов'язання перед Ізраїлем, і було б соромом відвернутися від найближчого союзника у близькосхідному регіоні".