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Боррель пообіцяв Кулебі активізувати пошуки систем Patriot для України

ЄС повинен згуртуватися навколо підтримки України.

Боррель пообіцяв Кулебі активізувати пошуки систем Patriot для України
Фото: Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем, де сторони обговорили військову підтримку України і черговий пакет санкцій проти Росії.

Про це у мережі Х розповів Дмитро Кулеба.

"Під час нашої зустрічі я подякував Жозепу Боррелю за всі його зусилля, щоб згуртувати більше підтримки ЄС для України. Я вдячний високому представнику за готовність активізувати роботу з пошуку доступних для України систем Patriot. Він також поінформував мене про поточний стан поставок артилерійських боєприпасів із ЄС в Україну. Ми обговорювали способи їх прискорення", — розповів Кулеба.

Дипломати також обговорили наступний пакет санкцій ЄС, який має посилити тиск на Росію.

"Особливу увагу ми приділили майбутньому форуму оборонної промисловості Україна-ЄС з метою збільшення виробництва оборонної промисловості в Україні та в усій Європі",  — додав глава МЗС.

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що надання нових систем ППО Києву – це лише питання політичної волі. Партнери України не забезпечують достатню протиповітряну оборону нашої держави для захисту від російських ракетних атак, хоча у їхніх власних арсеналах є понад 100 систем Patriot.
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