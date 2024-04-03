Боррель пообіцяв Кулебі активізувати пошуки систем Patriot для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем, де сторони обговорили військову підтримку України і черговий пакет санкцій проти Росії.

Про це у мережі Х розповів Дмитро Кулеба.

"Під час нашої зустрічі я подякував Жозепу Боррелю за всі його зусилля, щоб згуртувати більше підтримки ЄС для України. Я вдячний високому представнику за готовність активізувати роботу з пошуку доступних для України систем Patriot. Він також поінформував мене про поточний стан поставок артилерійських боєприпасів із ЄС в Україну. Ми обговорювали способи їх прискорення", — розповів Кулеба.

Дипломати також обговорили наступний пакет санкцій ЄС, який має посилити тиск на Росію.

"Особливу увагу ми приділили майбутньому форуму оборонної промисловості Україна-ЄС з метою збільшення виробництва оборонної промисловості в Україні та в усій Європі", — додав глава МЗС.