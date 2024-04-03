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У Туреччині спалахнули протести через те, що виборчком не допустив до виборів кандидата від опозиції

Правоохоронці затримали майже 90 осіб за участь у "несанкціонованих" демонстраціях.

У Туреччині спалахнули протести через те, що виборчком не допустив до виборів кандидата від опозиції
Протести у Туреччині після місцевих виборів 31 березня 2024 року
Фото: dpa

На південному сході Туреччини і в провінції Ізмір спалахнули протести, які викликало рішення виборчої комісії не допустити на вибори кандидата від опозиції, передає "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Люди вийшли на вулиці після того, як новообраного мера у місті Ван від прокурдської Народної партії рівності і демократії (DEM) Абдуллу Зейдана не допустили до виконання обов'язків.

Виборчкам заявив, що Зейдан має судимість і не міг брати участь у виборах, його партія заявила, що про рішення комісії кандидату стало відомо лише після голосування 31 березня.

Правоохоронці тим часом затримали в Туреччині майже 90 осіб за участь у "несанкціонованих" демонстраціях.

  • Зейдан отримав на місцевих виборах 55,5% голосів виборців, тоді як представник провладної партії АКР - 27,2%. Опозиціонера виборчком зняв з перегонів, а перемогу віддали кандидату від партії президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
  • Місцеві вибори у Туреччині стали однією з найбільших поразок у політичній кар'єрі Ердогана. Його політсила програла опозиції у боротьбі за ключові міста.
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