У Туреччині спалахнули протести через те, що виборчком не допустив до виборів кандидата від опозиції

Правоохоронці затримали майже 90 осіб за участь у "несанкціонованих" демонстраціях.

Протести у Туреччині після місцевих виборів 31 березня 2024 року

На південному сході Туреччини і в провінції Ізмір спалахнули протести, які викликало рішення виборчої комісії не допустити на вибори кандидата від опозиції, передає "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Люди вийшли на вулиці після того, як новообраного мера у місті Ван від прокурдської Народної партії рівності і демократії (DEM) Абдуллу Зейдана не допустили до виконання обов'язків.

Виборчкам заявив, що Зейдан має судимість і не міг брати участь у виборах, його партія заявила, що про рішення комісії кандидату стало відомо лише після голосування 31 березня.

Правоохоронці тим часом затримали в Туреччині майже 90 осіб за участь у "несанкціонованих" демонстраціях.