У Туреччині спалахнули протести через те, що виборчком не допустив до виборів кандидата від опозиції

На південному сході Туреччини і в провінції Ізмір спалахнули протести, які викликало рішення виборчої комісії не допустити на вибори кандидата від опозиції, передає "Європейська правда" з посиланням на dpa.
Люди вийшли на вулиці після того, як новообраного мера у місті Ван від прокурдської Народної партії рівності і демократії (DEM) Абдуллу Зейдана не допустили до виконання обов'язків.
Виборчкам заявив, що Зейдан має судимість і не міг брати участь у виборах, його партія заявила, що про рішення комісії кандидату стало відомо лише після голосування 31 березня.
Правоохоронці тим часом затримали в Туреччині майже 90 осіб за участь у "несанкціонованих" демонстраціях.
- Зейдан отримав на місцевих виборах 55,5% голосів виборців, тоді як представник провладної партії АКР - 27,2%. Опозиціонера виборчком зняв з перегонів, а перемогу віддали кандидату від партії президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
- Місцеві вибори у Туреччині стали однією з найбільших поразок у політичній кар'єрі Ердогана. Його політсила програла опозиції у боротьбі за ключові міста.