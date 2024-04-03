Туск звернувся до Нетаньягу у зв'язку з атакою на волонтерів у Газі: "напад і ваша реакція викликають гнів"

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск звернувся до ізраїльського колеги Беньяміна Нетаньягу і посла Якова Лівне у зв'язку з атакою на волонтерів World Central Kitchen у Смузі Гази, серед яких був і громадянин Польщі.
Туск у X написав, що більшість поляків висловлювала повну солідарність з Ізраїлем після атаки ХАМАС. Але Ізраїль піддає цю солідарність "справді важкому випробуванню".
"Трагічний напад на волонтерів і ваша реакція викликають зрозумілий гнів", – сказав він.
Panie premierze Netanjahu, panie ambasadorze Liwne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość.— Donald Tusk (@donaldtusk) April 3, 2024
- Унаслідок удару по Газі загинули семеро волонтерів World Central Kitchen – благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах. Загиблими є громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини. Вони їхали в брендованій волонтерській машині після того як вивантажили 100 тонн продовольства на склад.
- World Central Kitchen негайно призупинила свою діяльність у регіоні. Окрім цього, про зупинку роботи в Газі повідомила благодійна організація American Near East Refugee Aid (Anera).
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу визнав обстріл автомобіля з волонтерами World Central Kitchen і назвав його "ненавмисним".