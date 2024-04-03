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Туск звернувся до Нетаньягу у зв'язку з атакою на волонтерів у Газі: "напад і ваша реакція викликають гнів"

Польський прем'єр сказав, що більшість поляків були солідарні з Ізраїлем після нападу ХАМАС, але Ізраїль піддав цю солідарність випробуванню. 

Туск звернувся до Нетаньягу у зв'язку з атакою на волонтерів у Газі: "напад і ваша реакція викликають гнів"
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Білий дім, 12 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск звернувся до ізраїльського колеги Беньяміна Нетаньягу і посла Якова Лівне у зв'язку з атакою на волонтерів World Central Kitchen у Смузі Гази, серед яких був і громадянин Польщі.

Туск у X написав, що більшість поляків висловлювала повну солідарність з Ізраїлем після атаки ХАМАС. Але Ізраїль піддає цю солідарність "справді важкому випробуванню".

"Трагічний напад на волонтерів і ваша реакція викликають зрозумілий гнів", – сказав він.

  • Унаслідок удару по Газі загинули семеро волонтерів World Central Kitchen – благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах. Загиблими є громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини. Вони їхали в брендованій волонтерській машині після того як вивантажили 100 тонн продовольства на склад.
  • World Central Kitchen негайно призупинила свою діяльність у регіоні. Окрім цього, про зупинку роботи в Газі повідомила благодійна організація American Near East Refugee Aid (Anera). 
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу визнав обстріл автомобіля з волонтерами World Central Kitchen і назвав його "ненавмисним".
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