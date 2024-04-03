Туск звернувся до Нетаньягу у зв'язку з атакою на волонтерів у Газі: "напад і ваша реакція викликають гнів"

Польський прем'єр сказав, що більшість поляків були солідарні з Ізраїлем після нападу ХАМАС, але Ізраїль піддав цю солідарність випробуванню.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск звернувся до ізраїльського колеги Беньяміна Нетаньягу і посла Якова Лівне у зв'язку з атакою на волонтерів World Central Kitchen у Смузі Гази, серед яких був і громадянин Польщі.

Туск у X написав, що більшість поляків висловлювала повну солідарність з Ізраїлем після атаки ХАМАС. Але Ізраїль піддає цю солідарність "справді важкому випробуванню".

"Трагічний напад на волонтерів і ваша реакція викликають зрозумілий гнів", – сказав він.

Panie premierze Netanjahu, panie ambasadorze Liwne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 3, 2024