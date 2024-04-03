На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)

Силу поштовхів оцінюють у 7,5-7,7 балів, Японія та Філіппіни попереджали про цунамі до 3 метрів заввишки.

Близько 8 години ранку за місцевим часом (3 година ночі за Києвом) на Тайвані стався землетрус, який оцінили у 7,5-7,7 бала, є загиблі та поранені.

Влада повідомила про руйнування будинків, люди опинилися заблокованими під завалами. Понад 10 тисяч господарств залишилися без електроенергії, у країні перебої з інтернетом, фабрики з виробництва електроніки евакуйовані.

Як пише The Guardian, у Японії та Філіппінах жителів прибережних зон попереджали про те, що ймовірне проходження цунамі з висотою хвиль до трьох метрів. Проте пізніше країни скасували тривогу, наслідки виявилися менш загрозливими, ніж очікувалося.

У Тайванському метеорологічному бюро підземні поштовхи назвали найгіршим природним лихом з 1999 року, коли землетрус забрав життя близько 2400 людей. Станом на 5 ранку за київським часом офіційної інформації щодо жертв та постраждалих ще немає.

Оновлення. Національне пожежне агентство Тайваню повідомило, що четверо людей загинули в окрузі Хуалянь і щонайменше 57 отримали поранення, інформує Associated Press.

Троє туристів загинули під час обвалу каменів у національному парку Тароко поблизу морського епіцентру.

BBC зазначає, що, за даними Геологічної служби США, епіцентр розташований приблизно за 18 км на південь від тайванського міста Хуалян у віддаленому гірському районі. Там сталися величезні зсуви, завдавши збитків, на відновлення яких можуть піти тижні. Підземні поштовхи відчувалися аж до міста Тайбей – столиці країни.

Школи евакуювали своїх учнів на спортивні майданчики. Рух потягів на острові з 23-мільйонним населенням було призупинено, як і рух метро в Тайбеї.