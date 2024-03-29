Допомога США Україні є важливою для стримування Китаю, — міністр закордонних справ Тайваню

Якщо Росія зможе захопити більшу частину України, то "це буде розглядатися як перемога авторитарних держав".

Глава МЗС Тайваню Джозеф Ву вважає, що припинення поставок американської зброї в Україну підбадьорить Китай щодо агресії проти Тайваню та посилить антиамериканську пропаганду, пише The New York Times.

"Коли нас запитують, чи нормально для Сполучених Штатів відмовитися від України, ми відповідаємо заперечно, тому що світ влаштований не чорно-білим чином, або якщо ви дивитеся тільки на один театр за раз. Світ взаємопов'язаний... Китайські чиновники думають так: "Добре, оскільки Росія змогла це зробити, ми також зможемо це зробити", — заявив Ву.

Як наголошує глава МЗС, якщо Росія зможе захопити більшу частину України та заявити про свою перемогу, то "це буде розглядатися як перемога авторитарних держав, тому що Росія, Китай, Північна Корея та Іран зараз пов’язані між собою".

Загострення відносин між Китаєм і Тайванем

Китай готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Про це свідчить нарощування військової потужності країни.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену під час саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але терміни ще не визначені.

Як пише Bloomberg, війна Китаю і Тайваню обійдеться світовій економіці приблизно в 10 трлн доларів. Це дорівнює приблизно 10% світового ВВП, і затьмарює удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи.

Однак мало хто вважає ймовірність китайського вторгнення високою. Армія КНР не скупчує війська на узбережжі, до того ж повідомлення про корупцію в китайській армії ставлять під сумнів здатність лідера Сі Цзіньпіна вести успішну військову кампанію.

Допомога США Україні

