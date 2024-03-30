Сполучені Штати передадуть Ізраїлю зброю та винищувачі, — Reuters

Офіційний Вашингтон погодився передати Ізраїлю бомби та винищувачі на мільярди доларів, попри те, що нещодавно США публічно висловлювали занепокоєння з приводу ймовірного військового наступу Ізраїлю в Рафаху на півдні Гази, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Новий пакет військової допомогги Ізраїлю включає понад 1800 бомб MK84 вагою 2000 фунтів і 500 бомб MK82 вагою 500 фунтів, повідомили джерела.

Вашингтон щорічно надає військову допомогу Ізраїлю, своєму давньому союзнику, на 3,8 мільярда доларів.

Новий пакет з'явився в той час, коли Ізраїль зіштовхнувся з різкою міжнародною критикою за його тривалу кампанію проти ХАМАС у Секторі Гази, а деякі члени Демократичної партії президента США Джо Байдена закликають його скоротити військову допомогу союзнику.

Байден у п’ятницю визнав "біль" американців арабського походження через війну в Газі. Попри це, він пообіцяв продовжувати підтримувати Ізраїль, попри зростання напруги у відносинах з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Білий дім відмовився коментувати передачу озброєння.

Рішення про постачання зброї було прийнято після візиту до Вашингтона міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта цього тижня, під час якого він обговорив з американськими колегами потреби Ізраїлю в озброєнні.

Виступаючи перед журналістами у вівторок, 26 березня, Галант, ймовірно, прагнучи знизити напруженість в американсько-ізраїльських відносинах, підкреслив важливість зв'язків з США для безпеки його країни та збереження "якісної військової переваги" Ізраїлю в регіоні, включаючи військово-повітряний потенціал.