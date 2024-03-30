Польща призупинила участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі, котрий діяв з 1990 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на канцелярію президента Польщі.

“Президент Анджей Дуда підписав закон від 7 березня 2024 року про внесення змін до застосування Договору про звичайні збройні сили в Європі, підписаного в Парижі 19 листопада 1990 року”,- йдеться в повідомленні.

7 березня польський парламент майже одностайно (435 голосів за, 5 – проти) ухвалив закон про призупинення участі Польщі у Договорі про звичайні збройні сили в Європі.

Уряд подав цей законопроєкт у листопаді 2023 року. Перед тим МЗС Польщі повідомило, що згідно з домовленостями із союзниками по НАТО буде вжито офіційних заходів щодо призупинення дії цього договору.

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний у 1990 році між країнами НАТО та країнами Варшавського договору.

За Договором обидва блоки погодилися дотримуватися обмежень щодо кількості одиниць військової техніки (танків, бойових машин, літаків) і боєприпасів, що зберігаються в Європі.