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Польща призупинила участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі

Сейм Польщі ухвалив відповідне рішення 7 березня майже одностайно.

Польща призупинила участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Польща призупинила участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі, котрий діяв з 1990 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на канцелярію президента Польщі.

“Президент Анджей Дуда підписав закон від 7 березня 2024 року про внесення змін до застосування Договору про звичайні збройні сили в Європі, підписаного в Парижі 19 листопада 1990 року”,- йдеться в повідомленні.

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7 березня польський парламент майже одностайно (435 голосів за, 5 – проти) ухвалив закон про призупинення участі Польщі у Договорі про звичайні збройні сили в Європі.

Уряд подав цей законопроєкт у листопаді 2023 року. Перед тим МЗС Польщі повідомило, що згідно з домовленостями із союзниками по НАТО буде вжито офіційних заходів щодо призупинення дії цього договору.

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний у 1990 році між країнами НАТО та країнами Варшавського договору. 

За Договором обидва блоки погодилися дотримуватися обмежень щодо кількості одиниць військової техніки (танків, бойових машин, літаків) і боєприпасів, що зберігаються в Європі.

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