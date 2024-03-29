Зеленський погодив кандидатуру Данілова послом до Молдови

Президент погодив кандидатуру колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова на посаду посла в Молдові. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.
Зеленський зазначив, що Молдова наразі перебуває під прямою загрозою російської агресії. Також ця країна є вагомою державою для України з точки зору безпекових викликів та двосторонньої взаємодії.
"Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку – а конкретніше – я погодив його кандидатуру в якості нового посла нашої держави в Республіці Молдова", – сказав він.
За словами Зеленського, Данілов саме так бачив подальший розвиток кар'єри.
"На дипломатичному фронті ми багато сил витрачаємо не просто на протидію російським впливам, але і на те, щоб переконувати партнерів збільшувати постачання систем ППО і ракет до них", – додав президент.
- Зеленський звільнив Данілова з РНБО 26 березня. Новим секретарем став Олександр Литвиненко, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.
- Данілов, коментуючи звільнення, про нові кар'єрні плани не сказав. "Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу!" – написав він в соцмережах.
- Зеленський надав більше конкретики і повідомив, що Данілов роботу в команді продовжить, але за іншим напрямком. Сьогодні президент сказав, що Данілов працюватиме на дипломатичному напрямку. Також сьогодні президент звільнив посла України в Молдові.
- Данілов дипломатичного досвіду роботи раніше не мав.
- 7 березня президент погодив кандидатуру ексголонокомандувача Валерія Залужного послом до Великої Британії, але поки що призначення не відбулося. Призначення посла залежить і від країни, до якої його спрямовують.