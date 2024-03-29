Зеленський погодив кандидатуру Данілова послом до Молдови

Президент погодив кандидатуру колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова на посаду посла в Молдові. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що Молдова наразі перебуває під прямою загрозою російської агресії. Також ця країна є вагомою державою для України з точки зору безпекових викликів та двосторонньої взаємодії.

"Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку – а конкретніше – я погодив його кандидатуру в якості нового посла нашої держави в Республіці Молдова", – сказав він.

За словами Зеленського, Данілов саме так бачив подальший розвиток кар'єри.

"На дипломатичному фронті ми багато сил витрачаємо не просто на протидію російським впливам, але і на те, щоб переконувати партнерів збільшувати постачання систем ППО і ракет до них", – додав президент.