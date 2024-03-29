Зеленський звільнив посла в Молдові

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка.
Указ про звільнення на сайті президента опубліковано сьогодні. Шевченко був послом у Молдові з 2020 року.
"Звільнити ШЕВЧЕНКА Марка Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова", – йдеться в документі.
До дипломатичної місії в Молдові Шевченко був тимчасовим повіреним у Канаді.
- Це не єдина зміна в українській дипломатії, яка може відбутися найближчим часом. Сьогодні Зеленський повідомив, що на дипломатичний напрямок роботи переходить Олексій Данілов, який раніше був секретарем РНБО.