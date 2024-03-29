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Зеленський звільнив посла в Молдові

Марк Шевченко був послом з грудня 2019. 

Зеленський звільнив посла в Молдові
Марк Шевченко
Фото: Посольство України в Молдові

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка.

Указ про звільнення на сайті президента опубліковано сьогодні. Шевченко був послом у Молдові з 2020 року.

"Звільнити ШЕВЧЕНКА Марка Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова", – йдеться в документі.

До дипломатичної місії в Молдові Шевченко був тимчасовим повіреним у Канаді. 

  • Це не єдина зміна в українській дипломатії, яка може відбутися найближчим часом. Сьогодні Зеленський повідомив, що на дипломатичний напрямок роботи переходить Олексій Данілов, який раніше був секретарем РНБО. 
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