Зеленський звільнив посла в Молдові

Марк Шевченко був послом з грудня 2019.

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка.

Указ про звільнення на сайті президента опубліковано сьогодні. Шевченко був послом у Молдові з 2020 року.

"Звільнити ШЕВЧЕНКА Марка Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова", – йдеться в документі.

До дипломатичної місії в Молдові Шевченко був тимчасовим повіреним у Канаді.