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Politico: британський уряд після наступних виборів сформують лейбористи

Партія чинного прем'єра Ріші Сунака розгромно поступається опозиції в опитуваннях. 

Politico: британський уряд після наступних виборів сформують лейбористи
Ріші Сунак
Фото: EPA/UPG

Правляча Консервативна партія Сполученого Королівства практично не має шансів утриматися при владі після наступних парламентських виборів. В останніх опитуваннях прем'єр Ріші Сунак та його поплічники поступаються опозиції на більш ніж 20 відсотків.

Як пише видання Politico, за консерваторів готові голосувати лише 23% респондентів, натомість партія лейбористів впевнено набирає 45% підтримки електорату. 

Два роки тому розрив між політичними силами складав лише п'ять пунктів. Але після суперечливої каденції Бориса Джонсона та провального 49-денного прем'єрства Ліз Трасс, про яке британці жартують, що його можна було "проґавити, якщо задовго кліпнути", рейтинг консерваторів впав до показників, які Ріші Сунак так і не зміг поліпшити. 

Джон Кьортіс, один із провідних соціологів Британії, стверджує, що "на 99% наступний уряд сформують саме лейбористи".

  • Дата голосування на виборах до британського парламенту досі невідома - але вони точно мають відбутися до січня 2025 року.
  • Ріші Сунак заперечив інформацію про те, що волевиявлення відбудеться 2 травня в один день із місцевими виборами. 
  • Міністр фінансів Джеремі Гант переконаний, що обирати новий парламент британців покличуть у жовтні.
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