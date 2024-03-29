Politico: британський уряд після наступних виборів сформують лейбористи

Правляча Консервативна партія Сполученого Королівства практично не має шансів утриматися при владі після наступних парламентських виборів. В останніх опитуваннях прем'єр Ріші Сунак та його поплічники поступаються опозиції на більш ніж 20 відсотків.
Як пише видання Politico, за консерваторів готові голосувати лише 23% респондентів, натомість партія лейбористів впевнено набирає 45% підтримки електорату.
Два роки тому розрив між політичними силами складав лише п'ять пунктів. Але після суперечливої каденції Бориса Джонсона та провального 49-денного прем'єрства Ліз Трасс, про яке британці жартують, що його можна було "проґавити, якщо задовго кліпнути", рейтинг консерваторів впав до показників, які Ріші Сунак так і не зміг поліпшити.
Джон Кьортіс, один із провідних соціологів Британії, стверджує, що "на 99% наступний уряд сформують саме лейбористи".
- Дата голосування на виборах до британського парламенту досі невідома - але вони точно мають відбутися до січня 2025 року.
- Ріші Сунак заперечив інформацію про те, що волевиявлення відбудеться 2 травня в один день із місцевими виборами.
- Міністр фінансів Джеремі Гант переконаний, що обирати новий парламент британців покличуть у жовтні.