Politico: британський уряд після наступних виборів сформують лейбористи

Правляча Консервативна партія Сполученого Королівства практично не має шансів утриматися при владі після наступних парламентських виборів. В останніх опитуваннях прем'єр Ріші Сунак та його поплічники поступаються опозиції на більш ніж 20 відсотків.

Як пише видання Politico, за консерваторів готові голосувати лише 23% респондентів, натомість партія лейбористів впевнено набирає 45% підтримки електорату.

Два роки тому розрив між політичними силами складав лише п'ять пунктів. Але після суперечливої каденції Бориса Джонсона та провального 49-денного прем'єрства Ліз Трасс, про яке британці жартують, що його можна було "проґавити, якщо задовго кліпнути", рейтинг консерваторів впав до показників, які Ріші Сунак так і не зміг поліпшити.

Джон Кьортіс, один із провідних соціологів Британії, стверджує, що "на 99% наступний уряд сформують саме лейбористи".