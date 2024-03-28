​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
ГоловнаСвіт

Москва впроваджує нові заходи русифікації через брак кадрів в окупованій частині України, − британське міноборони

Російська академія народного господарства і державної служби відкриває магістратуру за спеціальністю “Державне і муніципальне управління”.

Москва впроваджує нові заходи русифікації через брак кадрів в окупованій частині України, − британське міноборони
Фото: EPA/UPG

Російська академія народного господарства і державної служби відкриває магістратуру за спеціальністю “Державне і муніципальне управління”, аби закрити дефіцит кадрів на окупованих територіях України.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

За словами представника університету, це “надасть випускникам навички роботи на всіх рівнях влади, зокрема “ДНР” і “ЛНР”, а також у Херсонській і Запорізькій областях”.

Міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко також повідомив, що Росія створила 58 федеральних установ виконання покарань на окупованих територіях України.

Підписуйтесь на наш Google News

Імовірно, створення магістерської програми частково спрямоване на подолання дефіциту  кваліфікованих кадрів для виконання функцій російського уряду на окупованих територіях. Це можна пов’язати з планами президента Росії Володимира Путіна “створити нову адміністративну еліту”, як зазначено в його посланні до нації минулого місяця, і указом президента у січні 2024 року про створення нового кадрового резерву.

“Це ще одне свідчення заходів щодо русифікації, спрямованих на приведення правових та політичних засад тимчасово окупованих територій України у відповідність до Російської Федерації”, − зазначають британці. 

Інші аналогічні заходи включають розширення російської системи правосуддя, запровадження російської освітньої програми, видачу російських паспортів та будівництво російської телекомунікаційної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies