Російська академія народного господарства і державної служби відкриває магістратуру за спеціальністю “Державне і муніципальне управління”.

Російська академія народного господарства і державної служби відкриває магістратуру за спеціальністю “Державне і муніципальне управління”, аби закрити дефіцит кадрів на окупованих територіях України.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

За словами представника університету, це “надасть випускникам навички роботи на всіх рівнях влади, зокрема “ДНР” і “ЛНР”, а також у Херсонській і Запорізькій областях”.

Міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко також повідомив, що Росія створила 58 федеральних установ виконання покарань на окупованих територіях України.

Імовірно, створення магістерської програми частково спрямоване на подолання дефіциту кваліфікованих кадрів для виконання функцій російського уряду на окупованих територіях. Це можна пов’язати з планами президента Росії Володимира Путіна “створити нову адміністративну еліту”, як зазначено в його посланні до нації минулого місяця, і указом президента у січні 2024 року про створення нового кадрового резерву.

“Це ще одне свідчення заходів щодо русифікації, спрямованих на приведення правових та політичних засад тимчасово окупованих територій України у відповідність до Російської Федерації”, − зазначають британці.

Інші аналогічні заходи включають розширення російської системи правосуддя, запровадження російської освітньої програми, видачу російських паспортів та будівництво російської телекомунікаційної інфраструктури.