​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
ГоловнаСвіт

Шольц каже, що не спілкувався з Путіним з грудня 2022-го

До цього політичні лідери спілкувалися частіше.

Шольц каже, що не спілкувався з Путіним з грудня 2022-го
Німецький канцлер Олаф Шольц у Москві. Лютий, 2022 року
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним з грудня 2022 року.

Про це він заявив в інтерв’ю maz-online.de, пише Politico.

“Наш останній телефонний дзвінок був у грудні 2022 року − до цього ми спілкувалися частіше”, − сказав Шольц.

За кілька днів до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Шольц відвідав Путіна в Москві, де вони сиділи за “нескінченно довгим столом”. Шольц нагадав, що Путін “турбувався про коронавірус”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Німецький канцлер додав, що припинити війну може власне Путін: "Дозвольте мені дуже прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies