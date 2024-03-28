Шольц каже, що не спілкувався з Путіним з грудня 2022-го

До цього політичні лідери спілкувалися частіше.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним з грудня 2022 року.

Про це він заявив в інтерв’ю maz-online.de, пише Politico.

“Наш останній телефонний дзвінок був у грудні 2022 року − до цього ми спілкувалися частіше”, − сказав Шольц.

За кілька днів до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Шольц відвідав Путіна в Москві, де вони сиділи за “нескінченно довгим столом”. Шольц нагадав, що Путін “турбувався про коронавірус”.

Німецький канцлер додав, що припинити війну може власне Путін: "Дозвольте мені дуже прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська".