Китай купує близько 90% іранської нафти. Зі свого боку, Іран використовує ці гроші, зокрема, для фінансування єменських хуситів.

Незаконні закупівлі Китаєм іранської нафти опосередковано фінансують нещодавню низку атак єменських хуситів у Червоному морі, що негативно вплинуло на судноплавство, повідомляє Politico із посиланням на представників західної розвідки.

Зазначається, що близько 15% світової торгівлі проходить через коридор, який веде від Аденської затоки через Червоне море та Суецький канал, з’єднуючи Азію та Європу.

Китай купує близько 90% іранської нафти, включно з сирою, що продається силами “Кудс”, воєнізованим крилом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), які відповідають за військові операції Тегерана за кордоном. Сили “Кудс” тренують і фінансують терористичні групи Ірану на Близькому Сході, включаючи Хезболлу в Лівані та єменських повстанців-хуситів.

Хуси «атакують міжнародні маршрути, і першою країною, яка постраждала від цього, є сам Китай», — сказав один із чиновників. «Я не впевнений, що вони усвідомлюють, що рубають гілку, на якій сидять».

Речник китайського уряду не відповів на запит про коментар.

Хоча, як повідомляється, хусити пообіцяли не нападати на китайські кораблі, на початку цього тижня повстанці випустили кілька ракет по кораблю Huang Pu, що належить Китаю. Судно, зареєстроване в Панамі, зазнало лише незначних пошкоджень. Невідомо, чи знали хусити про походження корабля.

Тим не менш, напад підкреслює ступінь, до якого незаконні закупівлі нафти Китаєм почали мати зворотний ефект.