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США знищили чотири безпілотники хуситів, які були націлені на їхній військовий корабель у Червоному морі

Повідомлень про постраждалих або пошкодження не надходило.

США знищили чотири безпілотники хуситів, які були націлені на їхній військовий корабель у Червоному морі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Військові Сполучених Штатів 27 березня знищили чотири безпілотники єменських хуситів у Червоному морі, які були націлені на американський корабель, повідомляє Укрінформ із поиланням на Центральнее командування США (CENTCOM).

«Між 02:00 та 02:20 ночі за часом Сани 27 березня Центральне командування США успішно виявило та знищило чотири безпілотні літальні апарати дальнього радіусу дії, запущені підтримуваними Іраном терористами-хуситами в Ємені», – прозвітували у відомстві.

Безпілотники були націлені на американський військовий корабель і використовувались хуситами над Червоним морем.

У CENTCOM додали, що повідомлень про постраждалих або пошкодження американських чи коаліційних суден після відбиття атаки дронів не надходило.

Нагадаємо, нещодавно єменські хусити атакували китайський нафтовий танкер, хоча напередодні терористи обіцяли не нападати на судна Росії та Китаю.

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