Комісію ООН з прав жінок очолила Саудівська Аравія

Правозахисні організації шоковані призначенням країни, де є великі проблеми з гендерною рівністю.

Представник Саудівської Аравії в Організації Об'єднаних Націй Абдулазіз Альвасіль був обраний головою Комісії щодо статусу жінок - органу ООН, який має просувати принципи гендерної рівності та надання жінкам однакових прав із чоловіками.

Як зазначає The Guardian, у країни просто не знайшлося конкурентів: інших кандидатур не було подано, а під час оголошення передачі повноважень голови від Філіппін до Саудівської Аравії жодна з 45 держав-членів комісії не висловила заперечень.

Правозахисні організації, зокрема Amnesty International, висловили подив та обурення, як країна з таким "жахливим статусом жінок" могла очолити комісію щодо гендерної рівності - ще й напередодні 30-ої річниці ухвалення Пекінської декларації, яка стала важливим кроком щодо утвердження прав жінок.