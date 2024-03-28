​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Bloomberg: слова Макрона про можливу відправку військ в Україну розлютили чиновників США
Bloomberg: слова Макрона про можливу відправку військ в Україну розлютили чиновників США
Збірна України з футболу вийшла у фінальну частину Євро-2024
Збірна України з футболу вийшла у фінальну частину Євро-2024
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
ГоловнаСвіт

Комісію ООН з прав жінок очолила Саудівська Аравія

Правозахисні організації шоковані призначенням країни, де є великі проблеми з гендерною рівністю.

Комісію ООН з прав жінок очолила Саудівська Аравія
Фото: puzzle-studio.tv

Представник Саудівської Аравії в Організації Об'єднаних Націй Абдулазіз Альвасіль був обраний головою Комісії щодо статусу жінок - органу ООН, який має просувати принципи гендерної рівності та надання жінкам однакових прав із чоловіками.

Як зазначає The Guardian, у країни просто не знайшлося конкурентів: інших кандидатур не було подано, а під час оголошення передачі повноважень голови від Філіппін до Саудівської Аравії жодна з 45 держав-членів комісії не висловила заперечень.

Правозахисні організації, зокрема Amnesty International, висловили подив та обурення, як країна з таким "жахливим статусом жінок" могла очолити комісію щодо гендерної рівності - ще й напередодні 30-ої річниці ухвалення Пекінської декларації, яка стала важливим кроком щодо утвердження прав жінок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies