Lufthansa поклала край страйкам: компанія піде на підвищення зарплат

Авіакомпанія Lufthansa змогла досягти поставленого завдання припинити страйки наземного персоналу перед великодніми канікулами: перевізник та профспілка Verdi досягли угоди щодо підвищення заробітних плат.

Як пише Deutsche Welle, компроміс врешті знайшли під час перемовин, які відбувалися за посередництва очільника уряду федеральної землі Тюрингія Бодо Рамелова та голови Федерального агентства зайнятості Франка-Юргена Вайзе.

Деталі угоди поки не розголошуються. Профспілка Verdi вимагала підвищення зарплатні на 12,5% та виплату антиінфляційного бонусу у 3 тисячі євро. Авіакомпанія погоджувалася лише на 10% зростання окладів. Після перемовин обидві сторони заявили, що задоволені підсумковим рішенням.