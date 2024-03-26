З першого квітня українцям, які не перереєструють автомобілі у Німеччині, загрожували штрафи.

У Німеччині можуть продовжити пільги для власників авто на українській реєстрації. Уряд країни просить владу федеральних земель ще на пів року пролонгувати перехідні положення, які дозволяють українським біженцям не отримувати німецькі номерні знаки на свої автомобілі.

Про це пише DW.

"З першого квітня українцям, які не перереєструють автомобілі у Німеччині, загрожували штрафи. Однак в останній момент федеральний уряд звернувся до федеральних земель з проханням відкласти це на пів року", – зазначено у матеріалі.

Раніше українцям, які отримали у Німеччині прихисток від війни, дозволили тимчасово не перереєстровувати свої авто. Однак дія відповідного перехідного положення спливає 1 квітня. В німецькому уряді пропонують подовжити його до кінця вересня.

"Міністерство запропонувало протягом цього періоду остаточно з'ясувати із землями всі відкриті процедурні питання, пов'язані з реєстрацією українських транспортних засобів", – зазначили у федеральному міністерстві транспорту, пише видання.

Чи подовжувати пільги для українських авто на прохання федерального мінтрансу вирішуватиме кожна земля окремо. Поки що відомо, що погодилася продовжити пільги земля Бранденбург. Офіційної інформації від інших земельних відомств поки що немає.

Зазначається, що облік транспортних засобів у Німеччині - сфера відповідальності федеральних земель. Раніше відповідні відомства звернулися до профільного федерального міністерства з проханням до 1 квітня підготувати рекомендації, на які можна було б орієнтуватися в деяких особливих випадках, які створюють труднощі з реєстрацією українських автомобілів у Німеччині.

Йдеться, зокрема, про випадки, коли українці приїхали до Німеччини на чужому автомобілі й не можуть довести право розпоряджатися ним. Або ж на дуже старому авто, яке не може пройти німецький техогляд.

Однак своєчасно підготувати відповідні рекомендації, очевидно, не вдалося і тепер федеральне міністерство попросило землі про відтермінування на пів року.