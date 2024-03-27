Обсяг допомоги, що надходить до Смуги Гази, у березні значно збільшився, - ЗМІ

Зараз в середньому надходить до 200 вантажівок з допомогою на день.

У березні спостерігається “значне збільшення” обсягу допомоги, що надходить до Гази через різні переходи.

Про це повідомляє CNN.

“Зараз ми спостерігаємо досить значне збільшення потоку допомоги через численні пункти пропуску, якими він дійсно користується — пункт пропуску Рафах, пункт пропуску Керем Шалом, новий пункт пропуску 96, який відкрив Ізраїль”, - розповів високопоставлений чиновник з питань оборони США.

Він уточнив, що в лютому допомога до Смуги Гази надходила приблизно 100 вантажівками на день, а тепер вона повертається в середньому до 200 на день.

Чиновник зазначив, що ще багато чого потрібно зробити. Йдеться, зокрема, про повітряне десантування та морський коридор.

Водночас США закликають до постійного максимального потоку через наземні пункти пропуску, оскільки є потреба в значно більших обсягах допомоги.