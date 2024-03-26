Збройні сили Великої Британії скинули продовольство цивільним у Смузі Гази

Допомога складається з води, рису, олії, борошна, консервів і дитячих сумішей.

Королівські військово-повітряні сили вперше скинули понад 10 тонн продовольства в Газу.

Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

Допомога, яку скинула в Газу Британія, складається з води, рису, олії, борошна, консервів і дитячих сумішей.

Міністр оборони Британії дозволив десантування продовольства після оцінки зменшення загрози військовій місії та ризику для цивільного населення.

Скидання продовольства відбулось за допомоги Йорданії.

Також Велика Британія закликала Ізраїль забезпечити доступ до портів і відкрити більше наземних переходів, щоб збільшити надходження допомоги до Гази.