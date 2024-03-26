Розслідування: Польські фірми ввозять у ЄС підсанкційну деревину з Білорусі під виглядом казахстанської

Через Польщу у Євросоюз потрапляє підсанкційна деревина з Білорусі за фальшивими документами. Продукцію польська сторона видає за казахстанську.

Це з'ясували у розслідування журналісти «Білоруського розслідувального центру», проєкту Радіо Свобода «Схеми» та польського видання Gazeta Wyborcza.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС заборонив ввозити на свою територію деякі товари з Білорусі, зокрема, деревину. Раніше Білорусь щорічно експортувала у Європу деревину на суму близько мільярда євро.

Після запровадження обмежувальних заходів різко зріс імпорт деревини з Казахстану, який до цього майже не постачав продукцію в ЄС, оскільки це малолісиста територія. Натомість після 24 лютого 2022 року імпорт деревини в ЄС із Казахстану сягнув неочікувано майже 126 мільйонів євро. Більшість постачань проходили через Польщу.

Імпорт деревини з Казахстану до Польщі у 2023 році зріс майже вп'ятеро у порівнянні з 2022-им: з 14 млн євро до майже 68 млн євро.

Це помітили у Польській торгово-промисловій палаті деревообробної промисловості і заговорили про ймовірний обхід санкцій з боку Росії та Білорусі. Палата повідомила, що звернулася до Міністерства державних активів Польщі для "вжиття відповідних заходів для виправлення становища, але поки не отримали відповіді".

Як з'ясували журналісти, для схеми ділки використали підроблені документи.

Розслідувачі отримали пакет документів, які стосуються постачання деревини з Казахстану до Польщі. Контракт на майже мільйон євро уклали казахстанська компанія Nurr-electro та польська фірма PLRBL. На документах, крім печаток обох фірм, помітили також відбитки білоруської компанії "Галлардо".

Компанія з Казахстану на запит журналістів заявила, що печатки не її, вони підроблені. Це підтвердили і двоє незалежних експертів, що визнали - відбитки печаток і підписи компанії, а також відбиток печатки Міністерства фінансів Казахстану на декларації про вивіз деревини із Казахстану розмістили на документі за допомогою фоторедактора.

Білоруський перевізник "Галлардо" у коментарі розслідувачам повідомив, що деревину везли не з Казахстану, а з Білорусі. При цьому вони ніякі документи не оформляли.

У постачанні була залучена ще одна білоруська компанія - "СО РБЛ". За інформацією від джерел журналісти з'ясували, що відвантаження продукції відбувалося саме зі складу цього підприємства. "СО РБЛ" спеціалізується на розпилюванні, струганні та просочуванні деревини.

Єдиний власник компанії – білорус Олег Янович. Він же - голова правління польської фірми PLRBL, яка отримала нібито казахстанську деревину. Він відмовився відповісти на запитання розслідувачів.

Коли журналісти звернулися до митної служби Польщі, там сказали, що не мають фізичної можливості перевіряти всі митні декларації. Польське МВС повідомило, що почали перевірку за цими фактами, але детальніші коментарі не надало.