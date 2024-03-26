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Турецький омбудсмен хоче відвідати військовополонених в Україні і Росії

Спершу Шереф Малкоч відвідає російських полонених.

Турецький омбудсмен хоче відвідати військовополонених в Україні і Росії
Фото: Укрінформ

Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч хоче відвідати місця утримання полонених в Україні та Росії. Спершу він разом із Димтром Лубінцем відвідають спецтабір російських полонених у Львові.

Про це Малкоч повідомив під час зустрічі з родинами українських військовополонених за участю уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, пише Укрінформ.

"Завтра з паном Лубінцем ми поїдемо до Львова, відвідаємо російських полонених, які утримуються у спецтаборі. Після повернення до Туреччини я зроблю необхідні звіти з цього питання і напишу листа російському омбудсмену, в якому скажу: "Дивіться, я зміг відвідати російських полонених, що утримуються в Україні, і хочу точно так само відвідати українських полонених, які утримуються у РФ", — каже Малкоч.

За словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, тривають переговори з РФ, щоб після відвідання російських військовополонених, Малкоч зміг побачити українських військовополонених на території РФ.

"Не просто побачити, а ми пропрацьовуємо питання, щоб він зміг передати речі, листівки, просто звістку з України, що ми боремося за кожного і кожну, які залишаються у російському полоні", — сказав український омбудсмен.

Українська влада підготувала списки та адреси виправних колоній, де Росія утримує українських військовополонених.

"Ми хочемо, щоб він поїхав саме у ті місця, де, за нашими даними, постійно відбуваються не просто порушення, а катування (полонених - ред.), ненадання меддопомоги, елементарних харчів, води тощо", — заявив уповноважений.

Також українська сторона складає списки важкопоранених, жінок, усіх військовополонених, цивільних заручників, зниклих безвісти осіб.

Малкоч висловив сподівання: "Якщо вдасться повернути хоч одну людину, забезпечити возз'єднання з сім'єю хоча б однієї жінки або організувати обмін хоч одного полоненого, це вже (буде) дуже великий успіх".

Родичі українських військовополонених також попросили Малкоча взяти у росіян повний список загиблих в Оленівці і допомогти повернути тих, хто вижив під час теракту у цій колонії.

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