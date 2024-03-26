​Кіпр за підтримки США посилюватиме контроль за незаконними фінансовими операціями

Відповідну угоду про співпрацю мають підписати американське ФБР і поліція Кіпру.

Сполучені Штати Америки і Кіпр мають намір активізувати співпрацю у розширенні можливостей Кіпру для протидії й переслідування незаконних фінансових операцій, передає Reuters.

Кіпр вже давно має погану репутацію каналу для незаконних грошових потоків, хоча за останнє десятиліття влада значно посилила нагляд і закрила лазівки.

Американське ФБР і поліція Кіпру найближчими днями підпишуть угоду, яка офіційно закріплює співпрацю між органами юстиції обох держав і з ключовими партнерами правоохоронних органів на острові.

Міністерство юстиції США та ФБР за підтримки Бюро Державного департаменту з міжнародних справ щодо боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності та посольства США у Нікосії співпрацюватимуть з владою Кіпру на прохання президента країни Нікоса Христодулідіса.