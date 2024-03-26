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У Венесуелі кандидатку у президенти від опозиції заблокували від участі у виборах

Коріна Йоріс не змогла зареєструватися на вебсайті виборчої ради.

У Венесуелі кандидатку у президенти від опозиції заблокували від участі у виборах
Кандидатка у президенти Венесуели від опозиції Коріна Йоріс
Фото: EPA/UPG

Головна опозиційна коаліція Венесуели заявляє, що її кандидатку Коріну Йоріс заблокували від участі у президентських виборах, які відбудуться 28 липня, пише BBC.

Опозиційна Єдина платформа (PUD) не змогла отримати доступ до вебсайту виборчої ради, щоб зареєструвати її.

Раніше лідерці PUD Марії Коріні Мачадо заборонили балотуватися на посаду.

Опитування показують, що якби вибори були вільними та чесними, Мачадо могла б перемогти президента Ніколаса Мадуро, який керує країною з 2013 року.

Мачадо потрапила в заголовки газет у жовтні, коли навколо неї об’єдналися опозиціонери з полярними опозиціями. 

Політикиня отримала понад 90% голосів на первинних виборах, організованих опозицією.

Уряд президента Мадуро визнав праймеріз нелегітимними, а Мачадо та члени її партії Vente Venezuela стали мішенню влади після її перемоги. Протягом останніх місяців кілька регіональних представників кампанії були ув'язнені.Минулого тижня видали ордери на арешт керівника її кампанії та восьми інших співробітників, яких звинуватили в участі в змові з метою повалення президента Мадуро.

Сама Мачадо отримала заборону від проурядового Верховного Суду, яка не дозволяє їй балотуватися на державні посади.

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