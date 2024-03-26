Міністр оборони Ізраїлю зустрінеться сьогодні у Вашингтоні з Остіном та Бернсом

Візит зосереджений на "збереженні військової переваги Ізраїлю і, зокрема, його військово-повітряних сил".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у межах другого дня візиту до США має сьогодні зустрітися з верхівкою адміністрації президента Джо Байдена у Вашингтоні, пише The New York Times.

Очікується, що Галлант зустрінеться з очільником Пентагона Ллойдом Остіном, і директором ЦРУ Вільямом Бернсом, який минулого тижня перебував у Катарі для участі у переговорах між Ізраїлем і ХАМАСом.

Вчора Галлант зустрівся з радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном, а також з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Перед своєю поїздкою Галлант сказав, що візит буде зосереджений на збереженні військової переваги Ізраїлю і, зокрема, його військово-повітряних сил. Сполучені Штати щорічно надають Єрусалиму мільярди доларів допомоги та постачають зброю.

Фото: UPA/UPG Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант (другий зліва) відвідує Держдепартамент США, 25 березня 2024 року