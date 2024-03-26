Міністр оборони Ізраїлю зустрінеться сьогодні у Вашингтоні з Остіном та Бернсом

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у межах другого дня візиту до США має сьогодні зустрітися з верхівкою адміністрації президента Джо Байдена у Вашингтоні, пише The New York Times.
Очікується, що Галлант зустрінеться з очільником Пентагона Ллойдом Остіном, і директором ЦРУ Вільямом Бернсом, який минулого тижня перебував у Катарі для участі у переговорах між Ізраїлем і ХАМАСом.
Вчора Галлант зустрівся з радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном, а також з держсекретарем Ентоні Блінкеном.
Перед своєю поїздкою Галлант сказав, що візит буде зосереджений на збереженні військової переваги Ізраїлю і, зокрема, його військово-повітряних сил. Сполучені Штати щорічно надають Єрусалиму мільярди доларів допомоги та постачають зброю.
- Агентство Reuters писало, що Нетаньягу вирішив скасувати візит ізраїльської делегації до США через позицію США під час голосування у Раді Безпеки ООН щодо резолюції про припинення вогню. Сполучені Штати утрималися від використання права вето, внаслідок чого документ отримав необхідну підтримку.
- Раніше прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу розкритикував Сполучені Штати за те, що під час голосування у Раді Безпеки ООН щодо резолюції про припинення вогню країна утрималися від використання права вето, внаслідок чого документ отримав необхідну підтримку.
- Нетаньягу повідомив про рішення відкликати делегацію, що мала цього тижня прибути до Вашингтона задля обговорення ситуації у Смузі Гази.
- Ізраїльський прем’єр заявив, що має намір розпочати наступ на місто Рафах на кордоні Смуги Газу та Єгипту навіть без американської підтримки.