США та Британія оприлюднили санкції проти хакерів китайського уряду, причетних до групи APT31

Сполучені Штати оголосили санкції проти хакерів, причетних і відповідальних за діяльність китайської хакерської групи APT31. Про це пише The Guardian.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що наклало санкції на компанію Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology Ltd, які воно називає прикриттям міністерства державної безпеки Китаю “для багатьох зловмисних кібероперацій”.

Міністерство заявило, що два громадяни Китаю, Чжао Гуанцзуна та Ні Гаобіна, пов'язані з уханьською компанією, є винними у кіберопераціях, спрямованих проти критично важливих секторів інфраструктури США, зокрема оборони, аерокосмічної промисловості та енергетики. Відомство зарахувало “ці погрози до хакерів APT 31”.

Мін'юст США звинуватив Чжао, Ні та п'ятьох інших хакерів у змові з метою здійснення комп'ютерних вторгнень та шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку. Агентство заявило, що вони були частиною 14-річної кібероперації, “спрямованої на американських та іноземних критиків, представників бізнесу та політичних діячів”.

Окрім того, під санкції Великої Британії потрапили двоє осіб і підставна компанія, пов’язані з APT31 і міністерством державної безпеки Китаю. Вони є відповідальними за злом, через який хакери могли отримати доступ до інформації про десятки мільйонів британських виборців, а також за кібершпигунство, націлене на законодавців, які відкрито заявляли про погрози з боку Китаю.

Уряд Нової Зеландії заявив, що також висловив занепокоєння уряду Китаю щодо причетності до атаки на парламентські установи країни в 2021 році.