Politico: зі штаб-квартири Європолу торік викрали особові справи виконавчої директорки та її заступників

Торік влітку у штаб-квартирі Європолу в Гаазі відбувся витік особових справ топспівробітників. За даними Politico, надруковані особові справи виконавчої директорки Кетрін де Боллє та інших високопосадовців зникли у період до вересня.

Відомо про це стало 6 вересня, коли до директорату Європолу передали інформацію про зникнення особистих документів декількох співробітників. Журналісти Politico ознайомилися з внутрішньою нотаткою агентства та поговорили з деякими нинішніми й колишніми працівниками.

"Враховуючи роль Європолу як правоохоронного органу, зникнення особистих справ співробітників є серйозним інцидентом з порушенням безпеки та особистих даних", – йдеться у записці, опублікованій у внутрішній системі оголошень і датованій 18 вересня.

Фото: Europole Кетрін де Боллє

Деякі з загублених файлів знайшли в громадському місці в Гаазі – на них випадково натрапила людина, яка згодом принесла їх до поліції. Але з'ясувати, яким чином їх винесли зі штаб-квартири та наскільки довго цих документів не було так і не вдалося.

"Поліція Гааги була залучена до деяких деталей, пов'язаних із поточним внутрішнім розслідуванням Європолу", – прокоментував речник поліції Гааги ван Сантен.

Троє з чотирьох співрозмовників медіа стверджують, що особові справи належали виконавчій директорці Європолу Де Боллє і трьом її заступникам: Юргену Ебнеру, Андрію Лінцу і Жану-Філіпу Лекуффу. Особові справи могли містити інформацію про освіту, дату народження, сімейний стан, співмешканців, поточну адресу та інші дані для відділу кадрів. Після зникнення документів керівника відділу кадрів, який очолював його з 2016 року, відправили в адміністративну відпустку, і до роботи він більше не повернувся.

Конфіденційні друковані копії файлів відділу кадрів Європолу зберігаються під замком у сейфі в кімнаті, доступній лише для персоналу. Дуже мала кількість працівників знають код сейфа, сказав один із посадовців. Незрозуміло, як ці файли винесли.

Одне з припущень, озвучене журналістам, полягає в тому, що викрадення особових справ мало на меті завдати шкоди саме очільнику відділу кадрів, оскільки в Європолі нібито є внутрішні конфлікти.

Європол є одним з найбільших агентств Єврсоюзу. Він координує великі міжнародні розслідування та операції з національними поліцейськими органами та партнерами, такими як Інтерпол і ФБР США.