Німеччина посилить прикордонний контроль на час чемпіонату Європи з футболу

Безпекові заходи будуть жорсткішими через теракт у Підмосков'ї, здійснений "Ісламською державою".

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фрезер повідомила, що на час проведення в країні чемпіонату Європи з футболу буде запроваджено тимчасовий прикордонний контроль.

Як пише Deutsche Welle, заходи спрямовані на те, щоб запобігти потраплянню до Німеччини зловмисників. Правоохоронці зосередяться над загрозах від ісламських терористів, екстремістів та хуліганів. Рішення щодо посилення кордону ухвалено на тлі теракту в Підмосков'ї, який був здійснений "Ісламською державою".

Канцлер Олаф Шольц вважає патрулі на кордоні "перевіреним інструментом безпеки". За його словами, для Німеччини це наразі "найбільший пріоритет".

У Німеччині не діє загальнонаціональна система рівнів терористичної загрози. У міністерстві внутрішніх справ вважають, що вона не відображає конкретну інформацію для населення і створює хибне враження, що "небезпека повсюди".

Фінальна частина Євро-2024 у Німеччині триватиме з 14 червня до 14 липня. Участь візьмуть 24 збірні, серед яких і Україна.