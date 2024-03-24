Через теракт у Росії Франція підняла рівень загрози до найвищого

Увечері 24 березня у Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду оборони та національної безпеки після теракту у Crocus City Hall біля Москви.
Про це повідомив у соцмережі Х глава французького уряду Габріель Атталь.
"Враховуючи, що Ісламська Держава взяла на себе відповідальність за напад та погрози, які загрожують нашій країні, ми вирішили підняти позицію плану Вігіпірат до найвищого рівня: екстрений напад", - написав Атталь.
- План Вігіпірат (Vigipirate) - це система попередження національної безпеки Франції. Він має три рівні: найнижчий - "пильність", другий - "підвищений рівень безпеки/ризик нападу", коли загроза висока, найвищий — "екстрений напад".
- Останні два рівні можуть бути активовані у разі безпосередньої загрози терористичного акту або безпосередньо після нападу.
- Як відомо, увечері 22 березня у Красногірську, що біля Москви, група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину.
- Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих.
- Українська розвідка заявила, що теракт у Підмосков'ї - це свідома провокацією режиму диктатора Путіна, і про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.