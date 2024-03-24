Через теракт у Росії Франція підняла рівень загрози до найвищого

Ситуація загрозлива тим, що відповідальність за теракт взяла на себе ІДІЛ.

Увечері 24 березня у Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду оборони та національної безпеки після теракту у Crocus City Hall біля Москви.

Про це повідомив у соцмережі Х глава французького уряду Габріель Атталь.

"Враховуючи, що Ісламська Держава взяла на себе відповідальність за напад та погрози, які загрожують нашій країні, ми вирішили підняти позицію плану Вігіпірат до найвищого рівня: екстрений напад", - написав Атталь.