FT: Китай блокує використання чипів Intel та AMD у державному секторі

Китай почав замінювати використання чипів Intel та AMD у державному секторі на аналоги власного виробництва, пише Financial Times.

Уряд Китаю посилив вимоги під час здійснення державних закупівель комп’ютерної техніки, направлені на поступове виведення з використання в держструктурах ПК і серверів із продуктами американського виробництва та їх заміну на місцеві аналоги.

Суворіші вказівки спрямовані на відмову від мікропроцесорів американських компаній Intel та AMD, а також відхід від операційної системи Microsoft Windows та програмного забезпечення іноземного виробництва для адміністрування баз даних.

Експерти зазначають, що таке рішення Пекіна є "рішучим кроком у напрямку повної заміни західного обладнання на китайські аналоги". Воно було прийняте на тлі минулорічних санкцій щодо китайських компаній у цьому ж секторі з боку США.

Financial Times зазначає, що нові інструкції були оголошені китайським урядом наприкінці грудня минулого року й містили вимоги про пріоритетність врахування під час покупок безпечності та надійність процесорів і операційних систем.

У грудні 2023 року державне агентство з тестування, Китайський центр оцінки безпеки інформаційних технологій, опублікувало перший відповідний список, до якого увійшло обладнання, вироблене виключно китайськими компаніями. Серед 18 схвалених процесорів були чіпи від Huawei та підтримуваної державою групи Phytium.

Intel і AMD важко потрапити до схваленого китайським регулятором переліку, оскільки для отримання погодження вони повинні надати повний пакет документації та код науково-дослідної роботи своїх продуктів, а також показати високий рівень локалізації в Китаї проєктування, розробки та виробництва своїх продуктів.

Оновлення системи закупівель є частиною національної стратегії Пекіна зі здобуття технологічної незалежності у військовому, урядовому та державному секторах, відомої як Xinchuang або "інновації в ІТ-додатках".

Минулого року Китай був найбільшим ринком для Intel, забезпечивши 27% її продажів у $54 мільярди і 15% від продажів AMD на $23 мільярди.

Microsoft не розкриває продажі в Китаї, але президент Бред Сміт минулого року заявив Конгресу США, що КНР забезпечила компанії 1,5% доходів.

Комісія з нагляду та управління державними активами дала вказівку завершити технологічний перехід на вітчизняне програмне забезпечення до 2027 року.

Тож, за підрахунками аналітиків профільної китайської Zheshang Securities, у 2023-2027 роках країні потрібно інвестувати не менше 660 мільярдів юанів ($91 мільярд) для заміни ІТ-інфраструктури в уряді, партійних органах і восьми основних галузях.