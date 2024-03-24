На Львівщині згоріла дерев’яна церква XIX століття (оновлено)
На Львівщині згоріла дерев’яна церква XIX століття (оновлено)
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у концертному комплексі в Підмосков'ї
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у концертному комплексі в Підмосков'ї
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
ГоловнаСвіт

Польська авіація могла збити російську ракету, — Міноборони Польщі

Польща залишає до кінця року системи ПРО «Sky Sаbre».

Польська авіація могла збити російську ракету, — Міноборони Польщі
Фото: EPA/UPG

Під час ранкового обстрілу РФ по Україні Польща підняла у повітря дві пари винищувачів F-16 – два польські і два американські винищувачі, пише Радіо Свобода з посиланням на Міноборони Польщі.

«Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але після 39 секунд він покинув нашу територію», – сказав на ранковому брифінгу радник міністра оборони Мечислав Бєнєк.

Російська ракета залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі.

Після сьогоднішнього інциденту Польща залишає до кінця року системи протиповітряної і протиракетної оборони «Sky Sаbre».

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що не можна розраховувати на дотримання міжнародного права Росією, саме тому важливо надалі підтримувати Україну.

Під час ранкової атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі і пробула там 39 секунд. Країна підняла у повітря авіацію НАТО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies