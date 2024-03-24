Польська авіація могла збити російську ракету, — Міноборони Польщі

Польща залишає до кінця року системи ПРО «Sky Sаbre».

Під час ранкового обстрілу РФ по Україні Польща підняла у повітря дві пари винищувачів F-16 – два польські і два американські винищувачі, пише Радіо Свобода з посиланням на Міноборони Польщі.

«Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але після 39 секунд він покинув нашу територію», – сказав на ранковому брифінгу радник міністра оборони Мечислав Бєнєк.

Російська ракета залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі.

Після сьогоднішнього інциденту Польща залишає до кінця року системи протиповітряної і протиракетної оборони «Sky Sаbre».

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що не можна розраховувати на дотримання міжнародного права Росією, саме тому важливо надалі підтримувати Україну.

Під час ранкової атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі і пробула там 39 секунд. Країна підняла у повітря авіацію НАТО.