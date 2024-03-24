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Унаслідок ранкової атаки на енергетичну інфраструктуру пошкоджено обʼєкти "Нафтогазу" на заході України, — Чернишов

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Унаслідок ранкової атаки на енергетичну інфраструктуру пошкоджено обʼєкти "Нафтогазу" на заході України, — Чернишов
Фото: надано пресслужбою

Під час ранкової атаки РФ на заході України зафіксували пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз на заході. Попередньо – без потерпілих", — зазначив він.

Наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Деталі згодом.

  • Сьогодні вночі ворог атакував Львівську область близько 19 ракетами й 7 шахедами. Росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури. На місці атаки виникла пожежа.
  • Згодом російська армія повторно завдала ракетного удару по Львівщині. Ворог цілив у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, що й вночі.
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