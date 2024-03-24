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Російські окупанти вдарили "кинджалами" по Львівській області, — ОВА

Ворог цілив у той самий об'єкт, що й уночі. Є два влучання.

Російські окупанти вдарили "кинджалами" по Львівській області, — ОВА
МІГ-31 армії РФ
Фото: змі окупантів

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги російська армія повторно завдала ракетного удару по Львівщині. Ворог цілив у той  самий обʼєкт критичної інфраструктури, що й вночі.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "кинджалами". Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі", — ідеться у повідомленні.

Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце.

  • Сьогодні вночі ворог атакував Львівську область близько 19 ракетами й 7 шахедами. Росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури. На місці атаки виникла пожежа.
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