Російські окупанти вдарили "кинджалами" по Львівській області, — ОВА

Ворог цілив у той самий об'єкт, що й уночі. Є два влучання.

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги російська армія повторно завдала ракетного удару по Львівщині. Ворог цілив у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, що й вночі.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "кинджалами". Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі", — ідеться у повідомленні.

Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце.