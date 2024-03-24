Російські окупанти вдарили "кинджалами" по Львівській області, — ОВА

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги російська армія повторно завдала ракетного удару по Львівщині. Ворог цілив у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, що й вночі.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "кинджалами". Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі", — ідеться у повідомленні.
Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце.
- Сьогодні вночі ворог атакував Львівську область близько 19 ракетами й 7 шахедами. Росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури. На місці атаки виникла пожежа.