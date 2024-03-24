Російські окупанти за добу завдали майже 550 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби російські окупанти здійснили 447 ударів по Запорізькій області, 140 із них за допомогою ударних безпілотників.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"447 ударів по 7-ми населених пунктах завдав ворог впродовж доби. Військовослужбовці РФ здійснили 1 ракетний та 6 авіаційних ударів по Малинівці, Роботиному та Малій Токмачці. 11 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного та Левадного.

140 БПЛА атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Новоандріївку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. 289 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного та Новоандріївки", — ідеться у повідомленні.

Надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.