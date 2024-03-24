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Росіяни атакували Херсонську область, є поранені

Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Росіяни атакували Херсонську область, є поранені
Фото: Олександр Прокудін

Російські окупанти впродовж минулої доби обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області, шестеро цивільних зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Михайлівку, Токарівку, Львове, Качкарівку, Зміївку, Тягинку, Золоту Балку, Станіслав, Микільське, Садове, Антонівку, Олександрівку, Білозерку, Нововоронцовку, Первомайське, Томарине та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетний удар по Великоолександрівській громаді Бериславського району", — ідеться у повідомленні.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 1 "Shahed-131/136" у межах Херсонської області.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в пункт незламності, магазин та господарську споруду.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

  • Сьогодні вночі російська армія вчинила чергову повітряну атаку на Україну. Била крилатими ракетами і ударними БпЛА. Знову цілила по енергоінфраструктурі. За інформацією повітряних сил ЗСУ, ворожа атака тривала шість годин. Ворог спрямував крилаті ракети на захід України.
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