Росіяни атакували Херсонську область, є поранені

Російські окупанти впродовж минулої доби обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області, шестеро цивільних зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Михайлівку, Токарівку, Львове, Качкарівку, Зміївку, Тягинку, Золоту Балку, Станіслав, Микільське, Садове, Антонівку, Олександрівку, Білозерку, Нововоронцовку, Первомайське, Томарине та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетний удар по Великоолександрівській громаді Бериславського району", — ідеться у повідомленні.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 1 "Shahed-131/136" у межах Херсонської області.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в пункт незламності, магазин та господарську споруду.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.