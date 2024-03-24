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У Кривому Розі унаслідок атаки без тепла – 76 000 людей і шість лікарень

А в Нікополі унаслідок чергової атаки росіян тисячі містян залишилися без світла.

У Кривому Розі унаслідок атаки без тепла – 76 000 людей і шість лікарень
Фото: unian.net

Унаслідок російської атаки в Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. 

Через це без тепла залишилися шість лікарень, понад 150 навчальних закладів та 3000 будинків, де загалом мешкають 76 000 людей. Про це голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

В одному з медзакладів також були перебої з електропостачанням, але його вже відновили.

"Цілив агресор по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тис. абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тис. у районі. Електропостачання вже відновили", – сказав голова ОВА.

Двічі ворог обстріляв Нікопольський район із важкої артилерії. Страждали Марганець і Покровська сільська громада.

  • Сьогодні вночі російська армія вчинила чергову повітряну атаку на Україну. Била крилатими ракетами і ударними БпЛА. Знову цілила по енергоінфраструктурі.
  • За даними Повітряних сил, атака тривала з 00:14 до 6:11.
  • У Києві є пошкодження в двох районах від уламків.
  • 22 березня російська армія провела наймасштабнішу за тривалий час атаку на українську енергетику. Докладно про атаки ворога в березні читайте в матеріалі "Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога".
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