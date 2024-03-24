У Кривому Розі унаслідок атаки без тепла – 76 000 людей і шість лікарень

Унаслідок російської атаки в Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень.

Через це без тепла залишилися шість лікарень, понад 150 навчальних закладів та 3000 будинків, де загалом мешкають 76 000 людей. Про це голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

В одному з медзакладів також були перебої з електропостачанням, але його вже відновили.

"Цілив агресор по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тис. абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тис. у районі. Електропостачання вже відновили", – сказав голова ОВА.

Двічі ворог обстріляв Нікопольський район із важкої артилерії. Страждали Марганець і Покровська сільська громада.