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Без електрики внаслідок масштабної російської атаки залишилися більше мільйона споживачів, – Міненерго

Найбільше постраждала інфраструктура Харківщини.

Без електрики внаслідок масштабної російської атаки залишилися більше мільйона споживачів, – Міненерго
Ілюстративне фото: заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
Фото: rayon.in.ua

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявила, що без електропостачання внаслідок російської атаки залишилися понад мільйон споживачів, повідомляє Укрінформ. 

"Атака, яка була завдана росіянами вчора і сьогодні вночі, ми бачимо, що основним їх обʼєктом є енергетична система. І вчорашня їх атака була однією з наймасштабніших від початку війни, тому що одночасно було завдано значних уражень багатьом обʼєктам по всій території України. Це обʼєкти генерації, обʼєкти системи розподілу, системи передачі електроенергії, в результаті чого більше мільйона споживачів залишилися без електроенергії", – зазначила Гринчук.

За її словами, зараз енергетики намагаються відновити подачу електрики там, де це можливо.

У багатьох регіонах це вдалося, проте в Харкові, Харківській області, регіонах, де були великі ураження, застосовуватимуться погодинні відключення.

"Є регіони, Харків, Харківська область, де ураження були надзвичайно великими. Тому відновити швидко не вдається. Однак ми робимо все можливе, і на сьогодні там залишаються понад 200 тисяч споживачів без електрики, за останні години заживили 50. Але у Харківській області, Харкові можливі погодинні відключення, не просто можливі, вони будуть для того, щоб забезпечити справедливий розподіл енергії до всіх споживачів", – підкреслила заступниця міністра.

Наразі, за її словами, відбувається розбір завалів, оцінка можливості відновлення, заміни обладнання.

"Шукаємо це обладнання і по всій Україні, і з партнерами співпрацюємо, будемо намагатися якомога швидше відновитися і подати електроенергію нашим споживачам", – сказала Гринчук.

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