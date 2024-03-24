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DeepState: Біля Часового Яру на Донеччині повільно погіршується ситуація

У росіян перевага у живій силі й техніці.

DeepState: Біля Часового Яру на Донеччині повільно погіршується ситуація
Часів Яр
Фото: Макс Требухов

Біля Часового яру на Донеччині повільно погіршується ситуація, росіяни збільшують кількість штурмів.

Про це повідомила аналітична група DeepState.

Наразі тривають зіткнення вздовж залізничного полотна східніше Часового Яру 

Росіяни активно проводять штурми і наступи майже по всій смузі, де працює 67 окремої механізованої бригади. 

"Їх мета очевидна — зайти по хребту в Часів Яр. Ворог користується браком засобів ураження та перевагою у живій силі та техніці. Ситуація повільно, але впевнено, погіршується", - зазначають аналітики.

  • Цього місяця начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Ілля Євлаш заявив, що російські війська акумулюють свої сили на сході України і станом на зараз відбувається один із “потужних ривків” армії РФ на Часів Яр у Донецькій області. 
  • За його словами, російські війська розглядають цей населений пункт як ключовий для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію.
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