DeepState: Біля Часового Яру на Донеччині повільно погіршується ситуація

У росіян перевага у живій силі й техніці.

Біля Часового яру на Донеччині повільно погіршується ситуація, росіяни збільшують кількість штурмів.

Про це повідомила аналітична група DeepState.

Наразі тривають зіткнення вздовж залізничного полотна східніше Часового Яру

Росіяни активно проводять штурми і наступи майже по всій смузі, де працює 67 окремої механізованої бригади.

"Їх мета очевидна — зайти по хребту в Часів Яр. Ворог користується браком засобів ураження та перевагою у живій силі та техніці. Ситуація повільно, але впевнено, погіршується", - зазначають аналітики.