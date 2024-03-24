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Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії обговорили потребу України у посиленні ППО

Також зосередилися на двосторонній співпраці та співпраці на рівні Євросоюзу.

Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії обговорили потребу України у посиленні ППО
Володимир Зеленський і Педро Санчес
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом

За словами Зеленського, він подякував Мадриду за потужну підтримку, зокрема, за значний пакет військової допомоги.

Співрозмовники обговорили потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Також зосередилися на двосторонній співпраці та співпраці на рівні Євросоюзу.

"Домовилися прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією. Крім того, приділили особливу увагу майбутньому першому Глобальному саміту миру у Швейцарії та домовилися працювати разом, щоб заохотити більше країн Глобального Півдня взяти в ньому участь", - додав глава держави.

  • Нещодавно держсекретар торгівлі Іспанії оприлюднив повний список постачань військової допомоги Україні впродовж двох років на загальну суму 190 млн євро. Київ має ще отримати 20 танків Leopard 2A4.
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