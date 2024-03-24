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Міністр оборони Великобританії відреагував на ураження ЗСУ двох кораблів РФ

Міністр заявив, що Чорноморський флот зазнав величезних втрат і є неактивним.

Міністр оборони Великобританії відреагував на ураження ЗСУ двох кораблів РФ
"Ямал" і "Азов" ЧФ Росії
Фото: Міноборони

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс відреагував на ураження Збройними силами України великих десантних кораблів Чорноморського флоту Росії "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

Він заявив, що незаконна окупація України Путіним завдає величезних збитків Чорноморському флоту Росії, який зараз функціонально неактивний. 

"Росія плавала Чорним морем з 1783 року, але тепер змушена обмежувати свій флот портом. І навіть там тонуть кораблі Путіна!", – написав міністр оборони Великобританії. 

Корабель "Азов"

  • "Азов" – великий десантний корабель, побудований у польськлому Гданську. Він увійшов до складу Чорноморського флоту у 1990 році. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина 15 метрів, осаду 3,7 метра, екіпаж 87 осіб.
  • Спочатку мав назву "БДК-54", а з 2000 року його перейменували на "Азов", успадкувавши назву від однойменного великого протичовнового корабля Чорноморського флоту.

Озброєння ВДК "Азов": 

  • артилерійська установка АК-176, 
  • дві шестиствольні артилерійські установки АК-630, 
  • система залпового вогню УМС-73 "Град", 
  • чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".
  • На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.

Корабель "Ямал"

  • "Ямал" – великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1987 році, увійшов до складу флоту РФ 1988 року. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина: 15 метрів, осадка 3,7 метра, екіпаж 87 осіб.
  • Входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту РФ.
  • В 2013 – 2015 роках перебував у середземноморському з'єднанні ВМФ РФ.

Озброєння ВДК "Ямал":

  • 2 здвоєні 57 мм артилерійські установки АК-725,
  • 2 пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М", 
  • 4 пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2". 
  • На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.
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