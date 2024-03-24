Міністр оборони Великобританії відреагував на ураження ЗСУ двох кораблів РФ

Міністр заявив, що Чорноморський флот зазнав величезних втрат і є неактивним.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс відреагував на ураження Збройними силами України великих десантних кораблів Чорноморського флоту Росії "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

Він заявив, що незаконна окупація України Путіним завдає величезних збитків Чорноморському флоту Росії, який зараз функціонально неактивний.

"Росія плавала Чорним морем з 1783 року, але тепер змушена обмежувати свій флот портом. І навіть там тонуть кораблі Путіна!", – написав міністр оборони Великобританії.

Putin's continued illegal occupation of Ukraine is exacting a massive cost on Russia's Black Sea Fleet which is now functionally inactive. Russia has sailed the Black Sea since 1783 but is now forced to constrain it's fleet to port. And even there Putin's ships are sinking! https://t.co/Oghcis4xcP — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 24, 2024

Корабель "Азов"

"Азов" – великий десантний корабель, побудований у польськлому Гданську. Він увійшов до складу Чорноморського флоту у 1990 році. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина 15 метрів, осаду 3,7 метра, екіпаж 87 осіб.

– великий десантний корабель, побудований у польськлому Гданську. Він увійшов до складу Чорноморського флоту у 1990 році. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина 15 метрів, осаду 3,7 метра, екіпаж 87 осіб. Спочатку мав назву "БДК-54", а з 2000 року його перейменували на "Азов", успадкувавши назву від однойменного великого протичовнового корабля Чорноморського флоту.

Озброєння ВДК "Азов":

артилерійська установка АК-176,

дві шестиствольні артилерійські установки АК-630,

система залпового вогню УМС-73 "Град",

чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".

На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.

Корабель "Ямал"

"Ямал" – великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1987 році, увійшов до складу флоту РФ 1988 року. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина: 15 метрів, осадка 3,7 метра, екіпаж 87 осіб.

– великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1987 році, увійшов до складу флоту РФ 1988 року. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина: 15 метрів, осадка 3,7 метра, екіпаж 87 осіб. Входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту РФ.

В 2013 – 2015 роках перебував у середземноморському з'єднанні ВМФ РФ.

Озброєння ВДК "Ямал":