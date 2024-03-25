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"Українська команда" продовжує збір на 200 дронів-літаків: донатити можна разом з посиланням окупантам

Велика партія дронів вже відправляється на передову.

"Українська команда" продовжує збір на 200 дронів-літаків: донатити можна разом з посиланням окупантам
Дрони-літаки, на які відкрила збір "Українська команда"

Волонтери «Української команди» після чергових російських обстрілів пропонують дотиснути збір на 200 великих дронів-літаків, а також надсилати разом з донатами побажання окупантам. Про це повідомляє «Українська команда» у Facebook.

«Помстимося окупантам за обстріли наших міст! Наш збір продовжується. Давайте дотиснемо на 200 літачків! До речі! Пишіть в коментарях свої побажання оркам. Найкращі з них літачки понесуть на своїх крилах. Донать двісті, або двічі по двісті, або скільки хочеш! Задвохсоть орка!» - йдеться у повідомленні.

В «Українській команді» зазначають, що велика партія дронів вже відправляється на передову.

«Отримали від виробників велику партію дронів-літаків. Вже сьогодні передаємо їх на передову, а завтра вони полетять на голови окупантам. Це великі дрони, на які донатили ви усі», - наголошують у волонтерському штабі.

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