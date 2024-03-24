Ці статуси мають ратифікувати під час весняної сесії в Софії (Болгарія) наприкінці травня.

Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина отримали статус кандидатів у НАТО. Косово було парламентським спостерігачем, а стане асоційованим членом, Мальта отримає асоційоване членство.

Такі рішення ухвалив постійний комітет Парламентської асамблеї НАТО на зустрічі у Таллінні 23-24 березня, йдеться на сайті ПА.

Участь у роботі асамблеї взяли понад 40 законодавців з НАТО. На зустрічі делегати привітали нового союзника НАТО - Швецію, на цій першій зустрічі шведські парламентарі були присутні як повноправні члени.

У своєму виступі прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що двері НАТО мають залишатися відчиненими, оскільки це робить Альянс сильнішим.

"Наступного тижня Естонія відзначає 20-річчя членства в НАТО. НАТО зробило Естонію сильнішим – у цьому немає жодних сумнівів – але також наше членство зміцнило Альянс...", - заявила каллас.

Вона закликала країни-члени більше інвестувати в оборону. "Не лише 2% нашої економіки, а як мінімум 2,5%. Естонія зараз інвестує понад 3% в оборону", - додала глава естонського уряду.

Законодавці країн НАТО також підготували свої початкові рекомендації щодо того, як главам держав і урядів країн Альянсу слід зміцнювати колективну оборону та стримування, трансформувати НАТО і зберігати повну підтримку перемоги України. Ці рекомендації обговорять на саміті у Вашингтоні 9-11 липня цього року. А остаточні рекомендації Асамблеї для Вашингтонського саміту НАТО щодо кандидатів будуть погоджені під час весняної сесії в Софії (Болгарія) наприкінці травня.

Президент Парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба повідомив, що кількість делегатів від України збільшать з 8 до 12. Це відповідатиме кількості делегатів, яку мають країни-члени альянсу, йдеться в дописі Щерби у соцмережі Х.