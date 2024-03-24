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Зеленський: путінська система несе світові біль і смерть замість життя

Руїни замість міст і сіл. Біль і смерть замість життя. Терор замість міжнародного права.

Зеленський: путінська система несе світові біль і смерть замість життя
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

760 днів широкомасштабної війни. Понад два роки очевидної реальності того, що несе світові путінська система. Руїни замість міст і сіл. Біль і смерть замість життя. Терор замість міжнародного права.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Українці хоробро захищають свою країну й захистять. Я вдячний усім у світі, хто допомагає нашій державі й народу. Я дякую кожному, хто принципово називає речі своїми іменами і не дозволяє росії обманути світ пропагандою та підкорити шантажем" — наголосив Зеленський.

За словами глави держави, Росія повинна програти в цій війні.

"Лише це може надійно захистити життя" — впевнений Володимир Зеленський.

"ППО, далекобійна зброя, артилерія, санкції, конфіскація російських активів, підтримка нашої держави – усе це наближає відновлення чесного миру й нормального життя" — резюмує Президент України.

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