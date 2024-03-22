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ГоловнаБлогиБлог Олександра Антонюка

Чи справді США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах?

Сьогоднішня публікація Financial Times – це чудовий приклад добре спланованої російської інформаційної атаки.

Чому добре спланованої? Ворог чітко передбачав реакцію різних аудиторій, а також спланував високий рівень цитування матеріалу та коментування його різними експертами та політиками, тим самим нав'язуючи вигідні для себе наративи.

Пожежа на НПЗ Лукойл у Нижегородській області внаслідок атаки дрона, 12 березня 2024 р.
Фото: ОГПУ/Telegram
Пожежа на НПЗ Лукойл у Нижегородській області внаслідок атаки дрона, 12 березня 2024 р.

Моя фейсбучна бульбашка чітко демонструє, що переважна більшість тих, хто коментує, а серед них – відомі політики, відреагували на матеріал більше емоційно, ніж раціонально. Саме емоції є ключем для маніпулювання, на це і розраховують російські спецслужби.

Але що не так в цьому матеріалі, і на що варто звернути увагу?

Справа в тому, що цей матеріал схожий на конспірологію, де фактичною основою є лише опис економічних зв'язків країни терориста зі США, що пов'язується з президентськими виборами. Цей стиль і жанр нам добре відомі в Україні, оскільки вони активно використовуються росіянами та проросійськими політиками, а також експертними середовищами під час наших виборів та міжвиборчих періодів. 

Чи справді хвилює американців російська нафта?

США запровадили санкції на російську нафти у 2022 році у зв'язку з російською агресією в Україні та іншими міжнародними подіями. Це призвело до того, що американські компанії повністю припинили закупівлю російської нафти. Важливо згадати подію, коли у липні 2022 року президент Байден, звертався до Саудівської Аравії з проханням збільшити видобуток нафти з метою забезпечення стабільності, безпеки та економічного розвитку.

 Чи була зміна позиції Білого Дому щодо російської нафти? 

Ні, США продовжують застосовувати санкції щодо російської нафти в зв'язку з російською агресією в Україні та іншими міжнародними подіями. Ця позиція відповідає стратегічним інтересам США в питаннях безпеки, стабільності та геополітики.

Тож можемо сміливо припустити, що атаки українськими БПЛА російських НПЗ жодним чином не суперечить цілям та деклараціям, які є в основі санкційної політики США та України. Одним словом, стаття – клікбейтна. Конспірологія на висоті. Лише одне “але” – це російське ІПСО.

Олександр Антонюк Олександр Антонюк , військовослужбовець, політичний консультант
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