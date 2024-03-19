Росія розміщує системи ППО на територіях НПЗ, — The Guardian

Росія розмістить ракетні системи "Панцир" на територіях нафтогазових об'єктів після того, як Україна останніми місяцями зосередила атаки на російських нафтопереробних заводах та інших енергетичних об'єктах.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міненерго РФ.

"Чиновник російського міністерства енергетики оприлюднив плани захисту нафтогазових об’єктів за допомогою ракетних систем після того, як Київ зосередив вогонь по російських нафтопереробних заводах і енергетичних об’єктах в останні місяці", — пише видання.

"Ми спільно працюємо, в тому числі з колегами з Нацгвардії РФ, над захистом об'єктів та встановленням систем захисту типу "Панцир", — заявив директор департаменту розвитку газової промисловості Міненерговугілля Артем Верхов.