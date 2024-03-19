Фінляндія передала Україні бойові катери

Катери доставлять транзитом через Румунію в Україну.

Фінляндія передала бойові катери для України, які доставлять транзитом через Румунію.

Президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив транзит через Румунію бойових катерів, які Фінляндія передала для України, пише Yle з посиланням на румунське видання Defense and Security Monitor.

Однак кількість і тип катерів не розголошуються.

Йоганніс також погодив підготовку близько 50 українських військових у Румунії, яких навчатимуть користуватись цими катерами.

Військово-морські сили Фінляндії маютьдесантні катери типу Jehu та транспортні катери класу Jurmo та Uisko, однак фінська влада також не розголошує вміст пакету військової допомоги для України.

На початку лютого Фінляндія оголосила про черговий пакет військової допомоги для України на 190 млн євро. Цей пакет допомоги включає продукцію, яка була закуплена у вітчизняної промисловості з окремим фінансуванням у розмірі 30 мільйонів євро, виділеним для підтримки України, а також військову техніку.