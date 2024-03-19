Міського голову Нью-Йорка звинуватили у сексуальному насильстві

У 1993 році Ерік Адамас нібито вимагав сексуальних послуг в обмін на свою допомогу під час роботи у муніципальній транспортній поліції.

Ексспівробіниця мерії Нью-Йорка Лорна Біч-Матура подала цивільну скаргу на мера американського міста Еріка Адамса зі звинуваченнями у сексуальному насильстві над нею в 1993 році, пише Reuters.

Тоді обидвоє працювали в бюро муніципальної транспортної поліції.

Жінка стверджує, що Адамс, який у той час обіймав посаду транспортного офіцера, пообіцяв допомогти їй отримати підвищення та запропонував одного вечора відвезти додому, щоб обговорити це питання. Але натомість відвіз до річки Гудзон, де вимагав сексуальних послуг в обмін на свою допомогу.

“Біч-Матура каже, що вона відмовилася від його домагань і відсмикнула свою руку, коли Адамс силою поклав її на свої оголені геніталії. Потім він мастурбував до кульмінації та еякулював на неї в автомобілі. Після цього, за її словами, він висадив її на станції метро”, − зазначає видання.

У позові йдеться, що жінка довіряла Адамсу і шукала у нього підтримки, адже він був офіцером поліції та лідером Асоціації опікунів поліції Нью-Йорка, групи, яка виступає за рівність і справедливе ставлення до темношкірих працівників.

Адамс категорично заперечив звинувачення.