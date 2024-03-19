Країни ЄС погодилися ввести обмеження на продаж української с/г продукції, − Politico

Внаслідок серйозної поступки європейському фермерському лобі країни ЄС несподівано погодилися ввести обмеження на продаж української сільськогосподарської продукції, що завдасть значного удару експорту Києва.
Про це пише Politico з посиланням на чиновників та дипломатів.
Цей відступ напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі 21-22 березня (на який знову збираються фермери) прокладає шлях для сьогоднішньої угоди з Європейським парламентом про часткове скасування торговельних переваг Києва. Очікується, що це призведе до втрати прибутку України на суму понад 1 мільярд євро у рік.
За словами двох осіб, поінформованих про дискусію, на вчорашньому засіданні 27 урядових представників країн-членів, Франція виступила на підтримку Польщі, вимагаючи обмеження імпорту української птиці, яєць, цукру та пшениці.
“Як тільки Макрон підкреслив беззастережну підтримку України Францією, фермери з вилами проробили дірку в його суфле “що завгодно””, − зазначає видання.
Бельгійське керівництво Ради ЄС та депутати Європарламенту зустрінуться сьогодні ввечері для переговорів щодо нових обмежень. Парламент також попросив встановити нижчу межу, з якої почнуть діяти обмеження.
“Володимир Путін може покластися на європейські агропродовольчі групи, щоб лобіювати його інтереси. Заповнені полиці російських супермаркетів − завалені продуктами ЄС − були одним із головних аргументів режиму, щоб показати, що Росія виграє війну”, − додає Politico.
Це не перший випадок, коли ЄС “схилився” перед своїм аграрним сектором, коли йдеться про війну Росії проти України. У той час як кораблям під російським прапором заборонено входити в порти ЄС, є виняток для тих, хто перевозить російські добрива та пестициди. У попередніх рішеннях ЄС також скасував заморожування активів російських олігархів, залучених до торгівлі сільськогосподарською продукцією.
Тоді аргументом було те, що жорсткіші обмеження на російські добрива призведуть до зростання цін на продовольство в Європі. “Але саме до цього призведуть і обмеження імпорту з України”, − йдеться у матеріалі.
- Вчора стало відомо, що Європейська Комісія готова внести зміни до законодавства, щоб послабити тиск на аграріїв і таким чином задовольнити вимоги протестних акцій, які в останні місяці охопили чимало країн.
- Йдеться про скасування деяких штрафів та приписів, які стосуються боротьби з кліматичними змінами та регулюють надання аграріїв субсидій. Якщо зміни затвердять країни-члени ЄС, то фермерам буде простіше отримати допомогу без необхідності дотримуватися жорстких регулятивних актів.