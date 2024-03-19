Країни ЄС погодилися ввести обмеження на продаж української с/г продукції, − Politico

Рада ЄС може сьогодні укласти угоду з Європейським парламентом про часткове скасування торговельних переваг Києва.

Внаслідок серйозної поступки європейському фермерському лобі країни ЄС несподівано погодилися ввести обмеження на продаж української сільськогосподарської продукції, що завдасть значного удару експорту Києва.

Про це пише Politico з посиланням на чиновників та дипломатів.

Цей відступ напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі 21-22 березня (на який знову збираються фермери) прокладає шлях для сьогоднішньої угоди з Європейським парламентом про часткове скасування торговельних переваг Києва. Очікується, що це призведе до втрати прибутку України на суму понад 1 мільярд євро у рік.

За словами двох осіб, поінформованих про дискусію, на вчорашньому засіданні 27 урядових представників країн-членів, Франція виступила на підтримку Польщі, вимагаючи обмеження імпорту української птиці, яєць, цукру та пшениці.

“Як тільки Макрон підкреслив беззастережну підтримку України Францією, фермери з вилами проробили дірку в його суфле “що завгодно””, − зазначає видання.

Бельгійське керівництво Ради ЄС та депутати Європарламенту зустрінуться сьогодні ввечері для переговорів щодо нових обмежень. Парламент також попросив встановити нижчу межу, з якої почнуть діяти обмеження.

“Володимир Путін може покластися на європейські агропродовольчі групи, щоб лобіювати його інтереси. Заповнені полиці російських супермаркетів − завалені продуктами ЄС − були одним із головних аргументів режиму, щоб показати, що Росія виграє війну”, − додає Politico.

Це не перший випадок, коли ЄС “схилився” перед своїм аграрним сектором, коли йдеться про війну Росії проти України. У той час як кораблям під російським прапором заборонено входити в порти ЄС, є виняток для тих, хто перевозить російські добрива та пестициди. У попередніх рішеннях ЄС також скасував заморожування активів російських олігархів, залучених до торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Тоді аргументом було те, що жорсткіші обмеження на російські добрива призведуть до зростання цін на продовольство в Європі. “Але саме до цього призведуть і обмеження імпорту з України”, − йдеться у матеріалі.